Grande ritorno a Uomini e Donne: ecco chi è il cavaliere che torna in studio (Di martedì 24 maggio 2022) Uomini e Donne si prepara ad accogliere il ritorno di un ex cavaliere molto amato e discusso del trono over. Le ultime puntate del talk show pomeridiano, infatti, pare saranno caratterizzate da un colpo di scena inaspettato. Francesco Turco, ex esponente del programma di Maria De Filippi, dovrebbe tornare ad essere tra i volti della trasmissione. Vediamo cosa è emerso. ecco chi è il cavaliere che torna a Uomini e Donne Molto presto, tra i protagonisti di Uomini e Donne, pare vedremo anche Francesco Turco. Lui ha preso parte ad una precedente edizione del talk show pomeridiano ed ha sempre generato molto sgomento. Il suo tono d voce, il modo di storpiare le parole e i suoi ...

