Fedez svela che J-Ax ha saputo subito del suo tumore

(Di martedì 24 maggio 2022) La rivelazione diQualche ora fa è accaduto quello che tutti stavano aspettando da anni:e J-Ax hanno annunciato che dopo 4 anni di silenzio hanno fatto finalmente pace e sono tornati in buoni rapporti. Ma non solo! I due artisti hanno anche annunciato l’arrivo di un concerto benefico che si terrà il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Il marito di Chiara Ferragni: ' La grande fortuna è stata averlo preso in tempo. Questo ... Sull' intervento poispiega: 'L'operazione è stata molto importante, mi sono stati rimossi duodeno,...... Vacchi presenta 'Mucho mas', un documentario nel quale si racconta a tutto tondo,il suo ... La sorpresa die J - Ax: com'è scoppiata la pace dopo quattro anni L'imprenditore si è commosso ...Non è finita qui. Nel corso dell’intervista infatti Fedez ha anche svelato come sta dopo il tumore, e in che modo le sue priorità oggi sono cambiate. Andiamo a leggere le sue parole.Oggi Fedez ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il ... E il marito di Chiara Ferragni ha subito voluto svelare un retroscena: “Il giorno in cui hanno trovato la massa tumorale avevo ...