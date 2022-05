Danni in 396 campi e 331 incidenti d’auto per i cinghiali in Puglia, soprattutto nel tarantino (Di martedì 24 maggio 2022) Bari. Sono 396 i casi di Danni alle colture agricole direttamente causati dai cinghiali, in Puglia, dal 2009, con un totale indennizzi pari a 528mila euro che solo in parte hanno risarcito la perdita dei raccolti e la distruzione di materiale subita. La maggior parte di essi, ben 365, sono avvenuti a partire dal 2016. Complessivamente, in tutte le sei province pugliesi, gli incidenti automobilistici causati da ungulati, dal 2009 al 2021, sono stati 331. I dati sono quelli raccolti ed elaborati dall’Università di Bari, Dipartimento Biologia, per il “Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Regione Puglia”. «Sui problemi connessi al proliferare della fauna selvatica, e dei cinghiali in particolare, crediamo sia giunto il momento che alcune associazioni ambientaliste e animaliste ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 24 maggio 2022) Bari. Sono 396 i casi dialle colture agricole direttamente causati dai, in, dal 2009, con un totale indennizzi pari a 528mila euro che solo in parte hanno risarcito la perdita dei raccolti e la distruzione di materiale subita. La maggior parte di essi, ben 365, sono avvenuti a partire dal 2016. Complessivamente, in tutte le sei province pugliesi, gliautomobilistici causati da ungulati, dal 2009 al 2021, sono stati 331. I dati sono quelli raccolti ed elaborati dall’Università di Bari, Dipartimento Biologia, per il “Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Regione”. «Sui problemi connessi al proliferare della fauna selvatica, e deiin particolare, crediamo sia giunto il momento che alcune associazioni ambientaliste e animaliste ...

