Dalla tv russa: impossibile per gli ucraini prendere le aree del Lugansk e di Donetsk (Di martedì 24 maggio 2022) 'Retrocederanno o riusciremo ad accerchiare le zone', così l'inviato di guerra del programma '60 minuti' della tv russa che stiamo analizzando da giorni Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) 'Retrocederanno o riusciremo ad accerchiare le zone', così l'inviato di guerra del programma '60 minuti' della tvche stiamo analizzando da giorni

Advertising

rulajebreal : Il capo della missione russa presso le Nazioni Unite ???? si è dimesso dalla carica con una lettera di condanna contr… - chetempochefa : 'Non riesco a levarmi dalla mente l’immagine di questo giovanissimo assassino. Non sembra una tigre in gabbia, e ta… - MediasetTgcom24 : Kuleba: 'L'offensiva russa nel Donbass più grande dalla II Guerra mondiale' #ucraina #russia #putin… - Giuseppe4884 : @Simone_978_ Tutte anomalie belle poveri stro zi ma lo sapete che l'Ucraina è il paese più corrotto del mondo? E c… - elegere : RT @Recommon: ?? A tre mesi da inizio guerra in Ucraina, pubblichiamo oggi ‘La finanza va alla guerra: Intesa Sanpaolo tra industria fossile… -