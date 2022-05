Cybersecurity | a Latina l’incontro per tutelare i dati d’azienda

(Di martedì 24 maggio 2022)– “La Protezione deiin Azienda (…è solo questione di “Quando succederà” e non “Se succederà”)”. Questo il titolo dell’evento organizzato il 26 maggio 2022 dalle 9 alle 13 all’Hotel Europa da StartApp azienda con base ache opera da vent’anni nel settore della sicurezza informativa. Nel giorno d’oggi isono diventati la moneta di scambio e di ricatto da molti speculatori in rete. Le piccole, medie e grandi aziende, oltre ad avere un sistema ormai collaudato di rispetto della privacy deiin ingresso, sono obbligate a prestare massima attenzione alla protezione deipresenti in archivio, nel proprio Pc, nei data base e nel cloud aziendale. “Proprio per questo – spiega Sergio Colaiacomo CEO della StartApp – secondo noi c’era la necessità di creare una ...

Advertising

Latina Tu

In Europa e AmericaNTT DATA è presente con oltre 100 centri di eccellenza dedicati ai ... Blockchain, Internet of Things, Cloud, Natural Process Language e. L'Italia occupa una ...In Europa e AmericaNTT DATA è presente con oltre 100 centri di eccellenza dedicati ai ... Blockchain, Internet of Things, Cloud, Natural Process Language e. L'Italia occupa una ... IL PRIMO EVENTO SULLA CYBERSECURITY A LATINA Il Cyber Risk Index – Cri (lo studio elaborato da Trend Micro in collaborazione con Ponemon Institute coinvolgendo 3.400 CISO, professionisti e manager IT in tutto le regioni del Nord America, Europa, ...Implementare le connessioni di rete per imprese e cittadini e rendere così sempre più competitivo il territorio regionale. È l'obiettivo dell'Agenda digitale del ...