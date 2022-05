Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca #Gragnano #pistola Ragazzo di Sorrento ferito da colpi di pistola a Gragnano: “Voleva uccidermi… - StampaAsti : Uomo ferito a colpi di pistola in un appartamento di via Madre Teresa di Calcutta - ginugiola : RT @AvvCanu: Poligono improvvisato e colpi di pistola in campagna: nessuna sanzione per l’appassionato di armi - AgrigentoTv : Colpi di pistola contro abitazione di trentatreenne - ScrivoLibero : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi contro l'abitazione di un giovane 33enne disoccupato licatese sotto… -

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

diin pieno giorno . Si è subito costituito Francesco Arturi, 23 anni, autore dell'agguato accaduto poco prima delle 11 in contrada Torre Voluta, nella fazione di Cantinella, all'...Introdotta per la prima volta nel Regno Unito nel 2004, lataser è a tutti gli effetti un'arma, ma non letale, che può sparare un numero limitato di "" e può essere utilizzato solo in ... Colpi di pistola in pieno giorno a Corigliano Rossano, un ferito. A sparare un 23enne FOTO La vittima si trovava a bordo di una vettura, non di sua proprietà quando è stato attinto dai proiettili. Non versa in pericolo di vita ...Indagato un 60enne, titolare dell'attività, nell'agro di Vernole. Una era a salve, l'altra una rivoltella priva di matricola. Le armi erano tenute nascosto in un mobiletto ...