Calcio | Inter Gosens ' La mia stagione più dura | pronto per futuro'

(Di martedì 24 maggio 2022) "Non ho giocato tanto ma sono cresciuto, fiero dei miei primi trofei" MILANO - "Personalmente è terminata lapiù difficile della mia carriera. Fuori per quasi la metà del campionato, ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversa… - Gazzetta_it : Milan, Theo: 'Che dite, Inter ancora più forte di noi?'. Maignan: 'Milano è rossonera' #scudetto - fabietto951 : @cmdotcon La vergogna del calcio così non è un calcio che vogliamo. Tifoso Inter - Fantacalcio : Inter, infortunio Perisic: ecco il comunicato sulle sue condizioni -

Tempo di bilanci per Robin Gosens, che lo scorso gennaio ha lasciato l'Atalanta per l'. La stagione del tedesco è stata condizionata dai problemi fisici e anche risolti quelli non ha trovato ...Un chiaro riferimento alla Coppa Italia vinta dall''Non ho giocato tanto ma sono cresciuto, fiero dei miei primi trofei' MILANO (ITALPRESS) - 'Personalmente è terminata la stagione più difficile ...Dybala-Inter, arriva finalmente la mossa ufficiale di Beppe Marotta con un contratto da capogiro per l’argentino che ora dovrà decidere. L’obiettivo è quello di far capire all’agente dell’argentino ch ...