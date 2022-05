Biden ad Albanese: "Se si addormenta mentre e' qui va bene" (Di martedì 24 maggio 2022) "Primo ministro Albanese, le do il benvenuto al suo primo incontro Quad. Come ho detto, lei e' salito su un aereo, ha prestato giuramento. Ha preso un altro aereo e se si addormenta mentre e' qui va ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Primo ministro, le do il benvenuto al suo primo incontro Quad. Come ho detto, lei e' salito su un aereo, ha prestato giuramento. Ha preso un altro aereo e se sie' qui va ...

Advertising

baratto_m : RT @paoloigna1: In #Giappone #Biden svela le basi dell'#Ipef la nuova iniziativa economica che riguarda l'Asia e il Pacifico. Presenti oltr… - paoloigna1 : In #Giappone #Biden svela le basi dell'#Ipef la nuova iniziativa economica che riguarda l'Asia e il Pacifico. Prese… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #Ucraina: il piano per la pace, i piani per la guerra. #Taiwan: #Biden all’attacco, #Pechino risponde. Benvenuti a una… - Radio24_news : RT @NessunLuogo24: #Ucraina: il piano per la pace, i piani per la guerra. #Taiwan: #Biden all’attacco, #Pechino risponde. Benvenuti a una… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: #Ucraina: il piano per la pace, i piani per la guerra. #Taiwan: #Biden all’attacco, #Pechino risponde. Benvenuti a una… -