Amanti dell’audio in lutto | la mitica Onkyo dichiara fallimento

(Di martedì 24 maggio 2022) Con un passivo di circa 3,1 miliardi di Yen, corrispondenti a 23 milioni di Euro circa, la storicaHome Entertainment di Osakail. Presentata l’istanza presso la corte distrettuale. Lo storico marchioera stato fondato nel 1946 – ComputerMagazine.itA nulla, purtroppo, sono valsi anni di tentativi di cessioni e di partnership nella speranza di risollevare lo storico marchio dell’azienda nipponica, “regina”e dell’home entertainment per quasi 80 anni. La corte distrettuale di Osaka ha infatti ricevuto e messo agli atti l’istanza ufficiale dipresentata dall’azienda, conseguenza del passivo di 3,1 miliardi di Yen, pari a circa 23 milioni di Euro, e del dissesto dei conti dell’azienda accumulato ...

