Airbnb dice addio al mercato (interno) cinese (Di martedì 24 maggio 2022) Un addio nel nome della concorrenza spietata che ha reso impossibile aumentare il giro d’affare. Dal prossimo 30 luglio, Airbnb esce dal mercato della Cina e non darà più la possibilità agli host del Paese orientale di pubblicare annunci sulla sua piattaforma. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, con una lettera pubblicata dal co-fondatore della famosa app per gli affitti brevi. La scelta è figlia di numeri e report che mostrano lo scarso successo (rispetto ad altre realtà) di quell’applicazione arrivata fondata nel 2008 e sbarcata tra Pechino e dintorni nel 2015. LEGGI ANCHE > I dipendenti Airbnb potranno essere nomadi digitali «Abbiamo preso la difficile decisione di concentrare i nostri sforzi in Cina sui viaggi in uscita e sospendere le nostre case e le esperienze degli host nel Paese, a partire ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 maggio 2022) Unnel nome della concorrenza spietata che ha reso impossibile aumentare il giro d’affare. Dal prossimo 30 luglio,esce daldella Cina e non darà più la possibilità agli host del Paese orientale di pubblicare annunci sulla sua piattaforma. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, con una lettera pubblicata dal co-fondatore della famosa app per gli affitti brevi. La scelta è figlia di numeri e report che mostrano lo scarso successo (rispetto ad altre realtà) di quell’applicazione arrivata fondata nel 2008 e sbarcata tra Pechino e dintorni nel 2015. LEGGI ANCHE > I dipendentipotranno essere nomadi digitali «Abbiamo preso la difficile decisione di concentrare i nostri sforzi in Cina sui viaggi in uscita e sospendere le nostre case e le esperienze degli host nel Paese, a partire ...

