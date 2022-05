Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, ANCHE PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA A SEGUIRE-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO SI STA IN CODA SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIRIZONE EUR RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLA ...