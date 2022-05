Vaiolo delle Scimmie, scatta in Belgio l’obbligo di quarantena (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Belgio è il primo paese in Europa ad applicare l’obbligo di quarantena per i contagiati dal “Vaiolo delle Scimmie”. Chi ha contratto la malattia dovrà isolarsi per 21 giorni. L’isolamento non scatta per i contatti diretti del malato. La decisione del governo belga è arrivata dopo la scoperta di 4 casi di positività sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilè il primo paese in Europa ad applicarediper i contagiati dal “”. Chi ha contratto la malattia dovrà isolarsi per 21 giorni. L’isolamento nonper i contatti diretti del malato. La decisione del governo belga è arrivata dopo la scoperta di 4 casi di positività sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

