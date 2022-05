Ultime Notizie – Ucraina | Usa valutano invio truppe ad ambasciata Kiev

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno valutando l’di forze speciali ainper proteggere i diplomatici statunitensi presso l’. E’ quanto si legge su Washington Post che conferma quanto già anticipato dal Wall Street Journal. L’addetto stampa del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che “stiamo esaminando le condizioni di sicurezza” della sede diplomatica in“ma non è stata presa nessuna decisione”. Kirby ha detto che ci sono state discussioni preliminari, ma che “non sono state discusse proposte specifiche – a livelli alti del dipartimento – sul ritorno di membri dell’esercito americano inper questo o per qualsiasi altro scopo”. Se il presidente Biden dovesse approvare una tale linea d’azione, questa potrebbe essere interpretata ...

