Studio Prevasc | al via campagna di screening cardiologici

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Italia, le malattie cardiovascolari, di cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico, e le malattie delle valvole cardiache, come la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica, rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi. L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e la SiCGe (Società Italiana di Cardiologia Geriatrica) presentano “Il Cuore di…Montoro”, prima tappa dell’iniziativa legata allo, (PREvalenza delle malattie cardioVASColari), promosso da SICGe e da ITACARE-P (Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention), con il sostegno di Edwards Lifescience Italia, ...