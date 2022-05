Silvia Blasi, Ilary deve tutto a lei: il motivo è sorprendente (Di lunedì 23 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Silvia Blasi è sicuramente meno famosa della sorella Ilary eppure anche lei è un pezzo importante della famiglia: lo spettacolo fa parte anche del suo mondo? Probabilmente il suo nome per tutto il pubblico italiano non sarà nuovo e infatti si tratta di una delle sorelle della famosa conduttrice italiana, eppure la sua visibilità è Leggi su youmovies (Di lunedì 23 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sicuramente meno famosa della sorellaeppure anche lei è un pezzo importante della famiglia: lo spettacolo fa parte anche del suo mondo? Probabilmente il suo nome peril pubblico italiano non sarà nuovo e infatti si tratta di una delle sorelle della famosa conduttrice italiana, eppure la sua visibilità è

Advertising

claudio____sm : questo video di Ilary Blasi e Silvia Toffanin che piangono a Verissimo. - AndreaR09527214 : In un'intervista Ilari Blasi ha fatto sarcasmo sulla vox populi che le attribuisce una 'carriera' solo grazie a Tot… - PistilliMarco : @trash_italiano Devono cambiare la giuria… la migliore di sempre è stata quella al femminile di qualche anno fa Ila… - labbradiveleno : purtroppo a me delle finali di amici senza ilary blasi silvia toffanin alessia marcuzzi e michelle hunziker non interessa -