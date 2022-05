Advertising

enzoricciardell : @AlfredoPedulla Alfredo ma c e qualche possibilità di ribaltone sulla panchina della Juve? - CalcioOggi : Nuove conferme: clamoroso ribaltone sulla panchina della Juventus - - serieB123 : SerieB Panchina a rischio e ribaltone dietro l’angolo: c’è già la data -

Calciomercatonews.com

Primosulladi Serie A: è ufficiale la separazione col tecnico in vista della prossima stagioneAl termine del campionato, arriva il primosu unadi Serie A. È già ......dalla magia del loro top - player e in due minuti si concretizza l'incredibile. Modini va ... abdica per un problema muscolare e si fa espellere dallaper qualche parola di troppo. 37'... Ribaltone in panchina: UFFICIALE l’addio in Serie A Ribaltone in Serie A, l'allenatore lascia la panchina: decisione definitiva, la rende nota il club tramite un comunicato ufficiale ...Al termine del campionato, arriva il primo ribaltone su una panchina di Serie A. È già ufficiale la separazione con l’allenatore. Gabriele Cioffi, che ha guidato l’Udinese ad una salvezza tranquilla, ...