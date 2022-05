Ranking WTA: Swiatek detta legge, Sakkari si riprende il podio (Di lunedì 23 maggio 2022) Una sola variazione nella top ten del Ranking pubblicato domenica (con una giornata d'anticipo) dalla WTA alla vigilia del Roland Garros di Parigi. Al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Una sola variazione nella top ten delpubblicato domenica (con una giornata d'anticipo) dalla WTA alla vigilia del Roland Garros di Parigi. Al comando c'è sempre la polacca Iga, ...

Advertising

livetennisit : Classifica WTA Italiane: Best ranking per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti - livetennisit : Ranking WTA: Maria Sakkari al n.3 del mondo - MercRF : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 23/05/2022 Gran salto della Trevisan, bene Bronzetti. Crollo Musetti - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 23/05/2022 Gran salto della Trevisan, bene Bronzetti. Crollo Musetti - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Wimbledon senza i russi? È arrivata la punizione esemplare della Federazione mondiale: nessun punteggio per ranking At… -