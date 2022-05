“Quello che meriti”. Riccardo Guarnieri, succede davanti a tutti e il pubblico di UeD si scatena (Di lunedì 23 maggio 2022) Riccardo Guarnieri resta solo a Uomini e Donne. Per il tronista il ritorno in studio non è stato di quelli da ricordare. Nelle ore scorse sono circolate notizie circa la sua storia con Ida Platano. Una rottura senza mezzi termini destinata a lasciare strascichi pesanti. Riccardo e Ida , infatti, nel corso dell’ultima registrazione del programma, hanno raccontato che in queste nuove uscite fatte insieme non sono mancati i momenti di scontro, tali da portarli a capire di non essere ancora compatibili del tutto. Nei giorni scorsi Ida Platano e Riccardo erano stati al centro di violente critiche. “LA tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. Scriveva un utente sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. E non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)resta solo a Uomini e Donne. Per il tronista il ritorno in studio non è stato di quelli da ricordare. Nelle ore scorse sono circolate notizie circa la sua storia con Ida Platano. Una rottura senza mezzi termini destinata a lasciare strascichi pesanti.e Ida , infatti, nel corso dell’ultima registrazione del programma, hanno raccontato che in queste nuove uscite fatte insieme non sono mancati i momenti di scontro, tali da portarli a capire di non essere ancora compatibili del tutto. Nei giorni scorsi Ida Platano eerano stati al centro di violente critiche. “LA tarantella di Ida e, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. Scriveva un utente sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. E non ...

