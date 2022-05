Putin come Xi, svegliamoci dal sonno cinese. Parla Delmastro (Fdi) (Di lunedì 23 maggio 2022) China first. Il viaggio asiatico del presidente americano Joe Biden, prima in Corea del Sud, poi in Giappone, lancia un segnale al mondo. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina non cambia le priorità dell’agenda: per gli Stati Uniti la Cina resta il primo rivale strategico. Di Cina invece si Parla poco e niente nel dibattito politico italiano. A tre anni dalla cotta cinese del governo gialloverde, dichiarata con un memorandum che ha messo l’Italia sulla Via della Seta, tutto tace. Per Andrea Delmastro, deputato e responsabile Esteri di Fratelli d’Italia, “è un grosso problema”. Perché? Lo spiego subito: solo uno sprovveduto può pensare che la guerra in Ucraina non c’entri con la visita di Putin alle Olimpiadi di Pechino a febbraio. Che se crolla l’Ucraina crolla anche Taiwan. Che dalla battaglia per ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) China first. Il viaggio asiatico del presidente americano Joe Biden, prima in Corea del Sud, poi in Giappone, lancia un segnale al mondo. La guerra di Vladimirin Ucraina non cambia le priorità dell’agenda: per gli Stati Uniti la Cina resta il primo rivale strategico. Di Cina invece sipoco e niente nel dibattito politico italiano. A tre anni dalla cottadel governo gialloverde, dichiarata con un memorandum che ha messo l’Italia sulla Via della Seta, tutto tace. Per Andrea, deputato e responsabile Esteri di Fratelli d’Italia, “è un grosso problema”. Perché? Lo spiego subito: solo uno sprovveduto può pensare che la guerra in Ucraina non c’entri con la visita dialle Olimpiadi di Pechino a febbraio. Che se crolla l’Ucraina crolla anche Taiwan. Che dalla battaglia per ...

