Modena, una bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano. Il papà era morto 2 anni fa in un incidente sul lavoro (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina di quattroè mortada un balcone posto al, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia ...

Advertising

Scr_Modena : Questa è solo una delle discussioni che terremo all'Università marxista internazionale 2022, dal 23 al 26 luglio!… - boborobo88 : Bimba di 4 anni precipita da un balcone e muore - infoitinterno : Modena, una bambina di 4 anni muore dopo una caduta dal balcone - infoitinterno : Modena, una bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano. Il papà era morto 2 anni fa in un incidente sul l - Agenzia_Ansa : Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a… -