Max Verstappen benedice la buona sorte e Perez | “Ottima strategia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Fortuna e ordini di scuderia favorevoli. Maxha vinto il Gran Premio di Spagna dopo il ritiro di Charles Leclerc e la gentile concessione di Sergioche ha regalato il primo posto al campione del mondo dopo un chiaro ordine dal box della Red Bull. Una vittoria insperata ed importante per l’olandese che torna al comando della classifica piloti. Ecco cosa ha detto il pilota vincitore alla fine della gara: Le parole di Maxa fine Gran Premio di Spagna “Sono uscito di pista, probabilmente è stato il vento. Ho perso il posteriore. Poi ho cercato di passare George ma il DRS non funzionava. Questo mi ha reso la vita difficile. Grazie ad unaperfetta siamo riusciti a fare la nostra gara e a vincere. Inizio difficile, ma bel finale – ha detto il campione del mondo che ha vinto il Gran ...

E vola in testa al Mondialecon la Red Bull ha vinto il Gp di Spagna 2022 di F1, complice il ritiro della Ferrari di Charles Leclerc quando era saldamente in testa alla gara, portandosi in testa al Mondiale di ...Dal dolcissimo scenario rappresentato dabloccato alle spalle di un pugnace George Russell dopo essere finito nella ghiaia, si è ...Cercheremo di risolverlo con la stessa determinazione e la stessa bravura che ci abbiamo messo per costruire questa macchina Certo che fa male, l’esito di questo Gran Premio sul circuito del Montmelo, ...(La Gazzetta dello Sport) E' Max Verstappen a trionfare in un pazzo Gran Premio di Spagna , valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Quinto Lewis Hamilton , anche lui autore di una ...