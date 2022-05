Maltratta la compagna davanti ai figli piccoli Arrestato 32enne

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nel pomeriggio di ieri, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti nel centro cittadino per prestare soccorso ad una donna che, spaventata dalla reazione violenta e dalle minacce del compagno dopo l’ennesima lite, aveva chiesto aiuto alla Sala Operativa della Questura 113, temendo per la sua incolumità e per quella dei suoi. I poliziotti, raggiunta l’abitazione della richiedente, sono riusciti con non poche difficoltà a bloccare, sul pianerottolo dello stabile, il convivente, untarantino già noto alle Forze dell’Ordine e con precedenti penali, il quale, insofferente ai controlli degli agenti, ha cercato di darsi a precipitosa fuga. La donna, molto scossa, ha riferito che lei e i suoi, ormai da diversi anni, erano vittime del comportamento violento del compagno, in modo particolare dopo l’assunzione ...

