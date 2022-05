Louis Vuitton anticipa la nuova collaborazione con Yayoi Kusama (Di lunedì 23 maggio 2022) La collezione Cruise 2023 di Louis Vuitton è stata presentata a San Diego, più precisamente al San Institute, un edificio brutalità del 1965 progettato come un monastero di cemento per anime illuminate. Il suo architetto, Louis Khan, ha posto il sole al centro della sua creazione e - 57 anni dopo - il direttore creativo della Maison, Nicholas Ghesquière, ha fatto brillare le sue silhouette «in dialogo con il sole», durante un tramonto sfolgorante che incorniciava il «creatore della vita naturale» esattamente tra gli assi della fontana centrale, trasformando ogni cosa in oro. E cos’è il sole se non un singolo pallino tra miliardi? Almeno così crede Yayoi Kusama, artista giapponese di fama internazionale i cui lavori sono spesso caratterizzati dalla presenza di pois colorati, per lei simbolo di speranza ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) La collezione Cruise 2023 diè stata presentata a San Diego, più precisamente al San Institute, un edificio brutalità del 1965 progettato come un monastero di cemento per anime illuminate. Il suo architetto,Khan, ha posto il sole al centro della sua creazione e - 57 anni dopo - il direttore creativo della Maison, Nicholas Ghesquière, ha fatto brillare le sue silhouette «in dialogo con il sole», durante un tramonto sfolgorante che incorniciava il «creatore della vita naturale» esattamente tra gli assi della fontana centrale, trasformando ogni cosa in oro. E cos’è il sole se non un singolo pallino tra miliardi? Almeno così crede, artista giapponese di fama internazionale i cui lavori sono spesso caratterizzati dalla presenza di pois colorati, per lei simbolo di speranza ...

