sergio_segre : Il sale deve avere qualcosa di sacro infatti si trova sul mare e sulle lacrime. Khalil Gibran (1883-1931) scrittor… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Ferdinando Ceglia Shama. Una nuova esercitazione per i Caschi Blu di UNIFIL. nel Libano meridionale. - reportdifesa : Di Ferdinando Ceglia Shama. Una nuova esercitazione per i Caschi Blu di UNIFIL. nel Libano meridionale.… -

...a 244 il numero di persone rimaste uccise in quella che è stata classificata come una delle ...di fatto bloccata dalle misure giudiziarie messe in atto dall'oligarchia politica al potere inDurante la giornata il pubblico esterno ha potuto visitare la struttura e le "della memoria", ...esempio è avvenuto lo scorso anno con la partecipazione dell'Ente all'Operazione "Leonte" in... Libano, sale a 244 bilancio vittime esplosione porto Beirut - Medio Oriente Con la morte di un uomo gravemente ferito nella devastante esplosione del porto di Beirut dell'agosto del 2020, sale a 244 il numero di persone rimaste uccise in quella che è stata classificata come u ...Nel Paese al collasso cittadini al voto per la prima volta dopo l’esplosione a Beirut nel 2020. A perdere seggi (secondo i dati iniziali) gli alleati cristiani di Hezbollah ...