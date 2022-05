Advertising

ostvest : @francescoadduce @fdragoni Con il criterio che sarebbe? Tot di azionariato straniero? Se fosse Lapo Elkann coi risp… - casini_alberto : Nel 2003 il riccone fanatico e borioso Lapo Elkann voleva sapere come mi ero vestito all'epoca facevo lo Speedyboys. - MatteoGalbuzzz : @marifcinter @AmalaTV_ @fcin1908it Livrea dell'auto disegnata direttamente da Lapo Elkann - kettjbrown : Lapo Elkann in collegamento dall'Arabia Saudita - Quelli che il lunedì 2... - giuliana_marco : @goldrake____ Lapo Elkann nel tempo libero -

Autosprint.it

Dal tatuaggio, al bacio fino all'abbraccio di consolazione via Twitter. Dopo Miami , èshow anche a Barcellona. Il nipote di Gianni Agnelli ha la Ferrari nel DNA e anche per il GP di Spagna ha tirato fuori tutta la sua anima da tifoso nei box della Rossa. Vestito di giallo ...Felice, ma Dopo, Carletto è stato sommerso di complimenti, mentre ai boxe l'amministratore delegato del Cavallino "Grasparossa" Vigna non la smettevano di abbracciare Mattia Binotto. "... Lapo Elkann rincuora Leclerc: "Sei un vero campione" Il ritiro al GP di Spagna ha fatto soffrire non solo il monegasco ma anche Lapo, tifoso e ospite speciale della Ferrari che su Twitter lo ha elogiato per il suo comportamento ...LAPS Keeps On Cooking for Ukraine, l'iniziativa solidale promossa da Fondazione LAPS e Italia Keeps On Cooking per Fondazione Soleterre ...