Juventus, Chiellini in Mls? Lui: 'Ci sto ancora pensando' (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorgio Chiellini Torino, 23 maggio 2022 - "Mi piacerebbe un'esperienza all'estero, ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli: sono ancora in una fase di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) GiorgioTorino, 23 maggio 2022 - "Mi piacerebbe un'esperienza all'estero, ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli: sonoin una fase di ...

Advertising

juventusfc : 17 anni di grandi salvataggi, ma anche di gol! Tutte le reti segnate da @chiellini con la Juventus ??????… - juventusfc : È terminata l'ultima gara di @chiellini con la Juventus. #THEGR3ATCHIELLO ?? #FiorentinaJuve - juventusfc : ?? @chiellini e @bonucci_leo19 in #FiorentinaJuve sono scesi in campo contemporaneamente per la 200ª volta in… - GobboDorico : RT @juventusfc: 17 anni di grandi salvataggi, ma anche di gol! Tutte le reti segnate da @chiellini con la Juventus ?????? - RobertaFazio7 : RT @juventusfc: 17 anni di grandi salvataggi, ma anche di gol! Tutte le reti segnate da @chiellini con la Juventus ?????? -