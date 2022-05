Ibra | dopo lo Scudetto arriva il rinnovo? Spuntano le cifre a sorpresa

(Di lunedì 23 maggio 2022)himovic dovrà sciogliere il suo futuro nei prossimi giorni, intanto ‘La Gazzetta dello Sport’ tira fuori la possibile cifra dell’ingaggio Il Milan è tornato a fare festa a undici anni dall’ultimo. La vittoria per 3-0 con il Sassuolo ha chiuso il cerchio al termine di una stagione esaltante per la squadra di Stefano Pioli. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mimmoocapone : @napolista E chiamalo scemo. #Ibra è tornato a Milano dopo l’esperienza Americana. #Hamsik è andato in Cina e quest… - ElisaSoldani1 : Comunque, dopo tutte le interviste dell'altra settimana anche al magazziniere del Sassuolo,sarebbe interessante il… - TiaFendo : @PBPcalcio @Ibra_official Appena dopo le parole di Pioli, mentre iniziavano a cantare “interista vaffanculo” ?? - RwondoNaples : Cercando di essere il più serio possibile voglio fare i complimenti al Milan per aver vinto lo scudetto dopo anni d… - Flexygfx_ : Mi vengono i brividi a vedere tutti i video dopo tanti anni siamo noi ???????? siamo i più forti @acmilan ! Poi con… -

Pochi giorni, inoltre, il Milan saluta ufficialmente la Champions venendo sconfitto dal ... a sostenere un Giroud ormai spremuto da una titolarità obbligata per i lunghi stop die Rebic, ...Finale emozionante con l'Inter cheaver incredibilmente perso a Bologna ha inanellato 4 ... sia pure a corrente alternata, quei goal e quelle invenzioni che lo scorso anno soloera in grado ...Campioni a 40 anni e passa. Ibra sta festeggiando uno storico scudetto negli “anta”. A ottobre toccherà quota 41. Del resto l’aveva promesso a gennaio 2020: Torno per riportare il Milan a vincere".Il Milan torna a vincere uno scudetto dopo 11 anni, la gioia incontenibile di Adriano Galliani Il Milan è di nuovo campione d’Italia, undici anni dopo l’ultima volta. Un’esplosione di gioia per milion ...