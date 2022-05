Hamburger come Highlander: non marciscono, ecco perché (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si tratta di leggenda, ma di pura realtà. Panini con Hamburger che passano i giorni e non marciscono, come è possibile? Vi sarà capitato di leggere notizie o sentire parlare di panini con Hamburger che reggono al tempo e che non marciscono. Leggenda o realtà? Quali sono le reali cause che scatenerebbero questo processo? Molti staranno pensando alla brutta fine che ha fatto quel limone, formaggio, pezzo di pane dimenticato per qualche giorno in frigo o credenza… - curiosauro.itVideo e foto famose Quante volte ci è capitato di dover buttare (purtroppo) degli alimenti che si sono subito rovinati e ricoperti di muffa? Eppure ci sarebbero degli Hamburger di una nota catena di fast food famosi per essere riusciti a combattere il tempo e non marcire né ammuffire. Infatti è dal 2007 che ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si tratta di leggenda, ma di pura realtà. Panini conche passano i giorni e nonè possibile? Vi sarà capitato di leggere notizie o sentire parlare di panini conche reggono al tempo e che non. Leggenda o realtà? Quali sono le reali cause che scatenerebbero questo processo? Molti staranno pensando alla brutta fine che ha fatto quel limone, formaggio, pezzo di pane dimenticato per qualche giorno in frigo o credenza… - curiosauro.itVideo e foto famose Quante volte ci è capitato di dover buttare (purtroppo) degli alimenti che si sono subito rovinati e ricoperti di muffa? Eppure ci sarebbero deglidi una nota catena di fast food famosi per essere riusciti a combattere il tempo e non marcire né ammuffire. Infatti è dal 2007 che ...

Advertising

bamboccione66 : @Nicola_Venezia @DmitryEvic Il collettivo militare è di prim’ordine e si muovono come un sol’uomo, gli ameriCANI ne… - Elisa22120938 : Io rassegnata dal fatto che non riuscirò ad andare a Milano prima del 31 luglio e ho mangiato un panino con l'hambu… - catenaaurea66 : @SafinumNerf Dovevi vedere la scena... calò come un piccolo aliante e in un nanosecondo fece la strappata e scappò.… - andinika7 : @statussquatter @Labatarde2 @ovettodepresso Non raggiungiamo neanche lo 0,1 %, noi che abbiamo fatto così, e non po… - _unclonditional : @Moreno38952747 Io sono come il pane dell’ hamburger ?? -