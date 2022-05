Garofali | sul Pnrr evitare passi falsi

Advertising

Corriere della Sera

La linea e l'allerta del Governo ai partiti della maggioranza è stata ribadita dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio... Daniele Franco ; il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani : e il sottosegretario alla presidenza Roberto. Gli esponenti del Governo si sono confrontatidecreto ... Santa Margherita, l’ad Garofalo: «Il vino del futuro Versatile e da bere in ogni contesto. Ci allargheremo... II sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'EY Law Summit: da parte dell'esecutivo c'è il massimo impegno per i 45 obiettivi di giugno e per procedere in linea con i programmi ..."Il PNRR non è solo investimenti, ma prevede anche una profonda tensione riformistica con un grande ruolo del Parlamento. Bisogna evitare passi falsi, battute d'arresto, momenti di distrazione". (ANSA ...