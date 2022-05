Gagauzia | la regione più povera d’Europa | tra lingua russa e venti di guerra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – E’ lapiùdella nazione piùed è balzata d’un tratto agli onori della cronaca internazionale, senza che in realtà sia accaduto alcunché (per ora) in questo lembo di terra noto per essere sconosciuto a tutti. Alzi la mano chi aveva sentito parlare difino a poche settimane fa? Neppure il vantaggio di un’effimera fama come la vicina Transnistria, dettata in Italia da un libro partorito dalla fantasia di Nicolai Lilin. Eppure oggi si parla di questa entità territoriale autonoma della Moldavia, popolata da poco più di 157mila abitanti, perché secondo alcuni analisti potrebbe surriscaldarsi, trasformandosi in base d’attacco per le truppe russe verso l’oblast’ di Odessa. Come sempre, è necessario sservare la mappa., ...