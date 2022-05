(Di lunedì 23 maggio 2022) Se la priorità va tutta a, gli altri progetti passano in secondo piano: un rumor promette aria diperSappiamo tutti che in questo mese avremmo dovuto poter mettere le mani su, ma quello all’11 di ottobre potrebbe non essere l’ultimose Square-Enix decide di puntare tutto su. È stato il noto insider (e co-fondatore di XboxEra) Nick Baker a ventilare questa ipotesi che già preoccupa il fandom del titano dei giochi di ruolo. Stando a Baker, un nuovo ritardo è, dovesse mai il publisher decidere un all-in con lo sviluppo del sedicesimo capitolo della propria serie ammiraglia. Non si tratta di informazioni confermate, ...

Advertising

tuttoteKit : #Forspoken: possibile posticipo in vista di Final Fantasy XVI? #FinalFantasyXVI #PS5 #tuttotek -

tuttoteK

Adesso hanno cominciato a girare notizia riguardo a unulteriore rinvio di, il tutto per far spazio ad un altra grande uscita Square. Come riportato da DualShockers , secondo l'...... ad esempio, il ritardo di. Molto probabile quindi che la notizia sia attendibile. D'... Il Summer Game Fest inizierà il 9 giugno , ma c'erano anche voci su unevento di Sony nella ... Forspoken: possibile posticipo in vista di Final Fantasy XVI Se la priorità va tutta a Final Fantasy XVI, gli altri progetti passano in secondo piano: un rumor promette aria di posticipo per Forspoken.Adesso hanno cominciato a girare notizia riguardo a un possibile ulteriore rinvio di Forspoken, il tutto per far spazio ad un altra grande uscita Square. Anche se la finestra di lancio più specifica d ...