Fedez malattia, il rapper torna a parlare della sua salute: buone notizie per i fan (Di lunedì 23 maggio 2022) Federico Lucia, in arte Fedez, è tornato a parlare della sua malattia. Il cantante è stato operato ad un tumore al pancreas. Dopo un'intervento delicato e la riabilitazione, finalmente per lui sono giunte buone notizie e ora il rapper potrà tornare alla sua vita normale tra musica e famiglia. Nel corso della presentazione di Love Mi, concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno 2022 in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J Ax ed altri cantanti, Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Tutti sono impazziti per la bella notizia. (ARTICOLO IN AGGIORNARMENTO) L'articolo proviene da TvZap.

