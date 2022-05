Advertising

Novella_2000 : Fedez e J-Ax svelano il progetto segreto sul quale hanno lavorato insieme - illusionidoro : RT @bomdiabelafl0r_: fedez e jax che organizzano un concerto di beneficenza il 28 giugno quando io sarò nel pieno dell’esame di maturità vo… - bomdiabelafl0r_ : fedez e jax che organizzano un concerto di beneficenza il 28 giugno quando io sarò nel pieno dell’esame di maturità voglio piangere - Martasofia71 : RT @believeinmusic_: io ve lo dico: se fedez e jax organizzano un concerto insieme e tutto il ricavato andrà a qualche ente benefico io pre… - DisBruna : RT @believeinmusic_: io ve lo dico: se fedez e jax organizzano un concerto insieme e tutto il ricavato andrà a qualche ente benefico io pre… -

Novella 2000

Lunedì pomeriggio, 2 maggio, poco prima di sfilare sul red carpet del MET a New York, Chiara Ferragni e il maritolasciano a bocca aperta la bionda, per i 67 anni della stilistaun ...... Cesare Cremonini, Carmen Consoli, Cosmo, Tiziano Ferro,, Jovanotti, Afterhours, Francesco ... Ma la Vezzali ha anche avvertito: 'Mi auguro che le società sportive cheeventi siano ... Fedez e J-Ax organizzano un concerto insieme: tutti gli ospiti J-Ax e Fedez hanno annunciato di aver organizzato un concerto insieme dopo aver fatto pace. Ecco tutti gli ospiti.Dopo quattro anni di silenzi e rapporti bruscamente interrotti, Fedez e J-Ax si ritrovano per quello che chiamano “un regalo per la nostra città”, Milano. Il regalo, però, è anche per loro stessi, che ...