Ederson pronto al grande salto | una big di Serie A piomba su di lui!

(Di lunedì 23 maggio 2022) La Salernitana, dopo la salvezza ottenuta ieri sera, si guarda intorno per la prossima sessione di calciomercato. I nomi accostati ai granata sono tanti, ma il ds Walter Sabatini lavora anche alle uscite. #Calciomercato L’?@Atalanta BC? interessata a #della ?@OfficialUSS1919?: i dettagli https://t.co/zuXEaafTlW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 23, 2022 Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, le prestazioni superlative da parte dicon la maglia della Salernitana, hanno attirato le attenzioni di una big diA: l’Atalanta. Il ds nerazzurro Giovanni Sartori vorrebbe puntare sul centrocampista brasiliano, un vero e proprio portento per il futuro del calcio mondiale che potrebbe aiutare l’Atalanta a tornare nelle coppe europee. Vittorio Assenza

sickogabry : Si parla di portieri vero? Ederson mi sembra pronto a un'esperienza più importante rispetto a Manchester -

... al posto di Juric è stato un toccasana che ha rivitalizzato un ambiente che, forse, era già... L'assenza die in cambio modulo col passaggio al 3 - 4 - 1 - 2 sono stati altri elementi ...A centrocampo si sentirà l'assenza di, che è squalificato. A fare il regista sarà dunque ... Davanti probabile coppia d'attacco Verdi - Djuric , con Bonazzolia subentrare. QUI UDINESE ... Salernitana, Sepe costretto a saltare l'ultima con l'Udinese. Problemi per Bohinen, Ederson squalificato Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il centrocampista Emil Bohinen dovrebbe farcela per la partita di domani contro l'Udinese. Il calciatore norvegese, di rientro dalla squalifica, ...Non c’è Sepe, con Belec pronto a difendere i pali nel match con i friulani. Rispetto alla trasferta di Empoli, si registra il rientro di Bohinen al posto dello squalificato Ederson. Nicola ritrova anc ...