Davos | l' intervento di Volodymyr Zelenskiy al World Economic Forum

(Di lunedì 23 maggio 2022) Prende il via ildicon unvideo del presidente ucraino. Dopo un anno di stop causato dalla pandemia, sono attese oltre 2500 persone nella città svizzera, per discutere del quadro attuale del mondo e del futuro. Grande assente di questa edizione è la Russia, che non è stata invitata dopo aver invaso l'Ucraina.

