Da Zelensky a Zendaya | passando per Putin | ecco le 100 persone più influenti secondo il Time

(Di lunedì 23 maggio 2022) La prima persona ad essere celebrata dalè stata Charles Lindbergh nel 1927. La rivista statunitense ha scelto di nominarlo Man of the year per aver completato la prima traversata dall’Oceano Atlantico a bordo di un aereo, lo Spirit of St. Louis. Da quel momento sono finiti sulla copertina annuale deltutte leche hanno segnato l’ultimo secolo, da Adolf Hitler (1938) a Winston Churchill (1940 e 1949),da Joseph Stalin (1939 e 1942), la Regina Elisabetta II (1952), gli scienziati degli Stati Uniti (1960) il Computer (1980) e un generico Tu (2006). L’ultimo è stato Elon Musk, nel 2021. Nelle ulore ilha pubblicato una lista allargata delle 100piùdel 2022. Allargata perché in questo caso ci sono ...

Advertising

Compare ovviamente il presidente ucraino Volodymyr, ma anche quello russo Vladimir Putin ..., il volto di una generazione Ogni sezione della lista del Time è dominata da un volto. ...Gli altri nomi Nella categoria leader ci sono - oltre a Biden, Xi, von der Leyen, Putin e-... la cantante Adele e i tennisti Rafael Nadal e Peng Shuai, mentre fra gli 'Innovators' c'è...Time's list of the 100 most influential people of 2022 came out Monday with both fan favorites and controversial figures.Per la prima volta Volodymyr Zelensky, volto della resistenza di Kiev all'invasione russa, compare nell'elenco del Time delle 100 ...