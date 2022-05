Da Veronica Pivetti a Carlo Calenda: sabato 28 parte la 63esima Fiera dei Librai (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. Una cornice inedita ospiterà la 63esima edizione della Fiera dei Librai, in programma dal 28 maggio al 5 giugno. I 600 metri quadri di tensostruttura saranno infatti allestiti al piazzale degli Alpini nell’area di Nxt Station: sabato alle 11.30 il taglio del nastro. Tra i protagonisti autori importanti come Alan Friedman, Jonathan Bazzi, Carlo Calenda, Luca Sofri, Antonio Iovane, Luca Palamara, Gigi Riva, Veronica Pivetti, Giuseppe Remuzzi, Diego Passoni, Giorgia Soleri e molti altri. Le tematiche trattate sono diverse, variegate, attuali e sono frutto di un’attenta scelta da parte degli organizzatori che, come ogni anno, puntano con questa storica manifestazione a diffondere cultura e consapevolezza. Antonio Terzi di Li.Ber, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. Una cornice inedita ospiterà laedizione delladei, in programma dal 28 maggio al 5 giugno. I 600 metri quadri di tensostruttura saranno infatti allestiti al piazzale degli Alpini nell’area di Nxt Station:alle 11.30 il taglio del nastro. Tra i protagonisti autori importanti come Alan Friedman, Jonathan Bazzi,, Luca Sofri, Antonio Iovane, Luca Palamara, Gigi Riva,, Giuseppe Remuzzi, Diego Passoni, Giorgia Soleri e molti altri. Le tematiche trattate sono diverse, variegate, attuali e sono frutto di un’attenta scelta dadegli organizzatori che, come ogni anno, puntano con questa storica manifestazione a diffondere cultura e consapevolezza. Antonio Terzi di Li.Ber, ...

