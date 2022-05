Capaci, Fsp Polizia: 23 maggio, oggi come allora (Di lunedì 23 maggio 2022) Capaci, Fsp Polizia: “23 maggio data simbolo per ogni Vittima in divisa. oggi come allora solitudine e mancanza di tutele uccidono chi lavora per la legalità”. “oggi è uno di quei giorni in cui tutto il resto sembra sbiadire, in occasione di un anniversario che è il simbolo di ogni vittima in divisa che ha versato il proprio sangue per l’Italia e gli italiani, per principi, valori e idee che, come ci ha insegnato Giovanni Falcone, continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Tanti, troppi nomi assieme a quelli di Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, nomi che esprimono tutti lo stesso immenso valore, che sono esempi da indicare, rimasti vittime della violenza che è sempre uguale anche se cambia nome, e che spesso si sarebbero potuti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022), Fsp: “23data simbolo per ogni Vittima in divisa.solitudine e mancanza di tutele uccidono chi lavora per la legalità”. “è uno di quei giorni in cui tutto il resto sembra sbiadire, in occasione di un anniversario che è il simbolo di ogni vittima in divisa che ha versato il proprio sangue per l’Italia e gli italiani, per principi, valori e idee che,ci ha insegnato Giovanni Falcone, continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Tanti, troppi nomi assieme a quelli di Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, nomi che esprimono tutti lo stesso immenso valore, che sono esempi da indicare, rimasti vittime della violenza che è sempre uguale anche se cambia nome, e che spesso si sarebbero potuti ...

