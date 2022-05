Advertising

CagliariNews24 : Bellanova, il messaggio poi eliminato: «Non so dove il futuro mi porterà» – FOTO -

Calcio News 24

E' forse questo ilche la Juventus vuole mandare, non ci devono essere mezze figure, o si ... ed uno sarà soprattutto sulle fasce, ma in difesa, dove gente come Udogie,, Molina o ...Ad annunciarlo è Giuseppina Della Pepa, segretario generale di Anita, in unagli ... Una norma perfettamente in linea con quanto concordato nell'ultimo incontro con la vice Ministra... Bellanova, il messaggio: «Non so dove il futuro mi porterà» poi rimosso L’esterno del Cagliari e della Nazionale italiana Raoul Bellanova ha scritto un messaggio social poi eliminato dopo qualche minuto L’esterno del Cagliari e della nazionale italiana Raoul Bellanova ha ...L’energia del difensore Raoul Bellanova non è bastata nella gara di ieri contro il Venezia: il voto e il giudizio Raoul Bellanova non ha brillato come avrebbe potuto, la sua energia non è bastata nell ...