Analisi ascolti tv 22 maggio 2022: Rai1 e Rai3 battono Canale5. Milan e Ferrari, gioie e dolori: Formula 1 boom su Sky e Tv8, la Serie A thrilling non fa il botto su Dazn (Di lunedì 23 maggio 2022) ascolti al top: Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,168 milioni e 23%; Tg1 delle 20.00 a 3,955 milioni e 24,54%; Tg1 delle 13.30 a 3,729 milioni e 28,3%. Alle 15.00 Formula 1 free + pay a 3,575 milioni ed il 27,5% Milan campione d’Italia, Salernitana salva suo malgrado, Ferrari battute dalle Red Bull, vittoria italiana al Giro d’Italia in salita, Itas Trentino battuta nella finale europea di volley. ascolti domenicali caratterizzati dalla presenza massiccia e rilevante dello sport in tutto l’arco della giornata, il 22 di maggio, prima serata televisiva compresa. Alle 20.45 sono andate in onda Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari, decisive per la salvezza dopo che nel preserale si erano svolte (in esclusiva su Dazn) Sassuolo-Milan e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 23 maggio 2022)al top: SuI Soliti Ignoti a 4,168 milioni e 23%; Tg1 delle 20.00 a 3,955 milioni e 24,54%; Tg1 delle 13.30 a 3,729 milioni e 28,3%. Alle 15.001 free + pay a 3,575 milioni ed il 27,5%campione d’Italia, Salernitana salva suo malgrado,battute dalle Red Bull, vittoria italiana al Giro d’Italia in salita, Itas Trentino battuta nella finale europea di volley.domenicali caratterizzati dalla presenza massiccia e rilevante dello sport in tutto l’arco della giornata, il 22 di, prima serata televisiva compresa. Alle 20.45 sono andate in onda Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari, decisive per la salvezza dopo che nel preserale si erano svolte (in esclusiva su) Sassuolo-e ...

