2 settimane alla presentazione di iOS 16, le novità date per certe (Di lunedì 23 maggio 2022) Mancano esattamente 2 settimane al lancio di iOS 16 nella sua prima versione beta per gli sviluppatori. In effetti, è in programma per lunedì 6 giugno il keynote di apertura della WWDC 2022 Apple dove troverà di certo posto il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple. A dire la verità, proprio in merito alla fatica software non si sa moltissimo ma ci sono delle indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi tempi che potrebbero anche essere date per scontate. Sembra proprio che con iOS 16 si sia lavorato ad una nuova gestione delle notifiche di sistama. L’informatore Gurman ne è abbastanza sicura sulla base ufficiose sul pacchetto software corposo che ha nome in codice Sidney. I cambiamenti in procinto di essere presentati andrebbero tutti in un’unica direzione, cio+ quella di rendere più interattiva, semplice e immediata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Mancano esattamente 2al lancio di iOS 16 nella sua prima versione beta per gli sviluppatori. In effetti, è in programma per lunedì 6 giugno il keynote di apertura della WWDC 2022 Apple dove troverà di certo posto il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple. A dire la verità, proprio in meritofatica software non si sa moltissimo ma ci sono delle indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi tempi che potrebbero anche essereper scontate. Sembra proprio che con iOS 16 si sia lavorato ad una nuova gestione delle notifiche di sistama. L’informatore Gurman ne è abbastanza sicura sulla base ufficiose sul pacchetto software corposo che ha nome in codice Sidney. I cambiamenti in procinto di essere presentati andrebbero tutti in un’unica direzione, cio+ quella di rendere più interattiva, semplice e immediata ...

