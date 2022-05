Zielinski: “Non sono stati ai miei livelli”, poi grande messaggio per il Napoli e i tifosi (Di domenica 22 maggio 2022) Nel post partita di Spezia Napoli, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN. Soddisfatto della sua prestazione, in cui ha anche ritrovato il gol, il centrocampista azzurro ha affermato che questo successo netto è la degna conclusione per la stagione degli azzurri, che ora si godranno un po’ di meritato riposo. Queste le sue parole: Piotr Zielinski (Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)“sono contento di aver finito bene e sono contento del gol che mi mancava da tanto. Chiudiamo in bellezza, sono molto contento. sono soddisfatto della prima parte di stagione, mentre nella seconda sono stato un po’ sottotono. Mi rifarò l’anno prossimo“. “Avremmo meritato di più in campionato per lo scudetto ma ci è mancato qualcosa, soprattutto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Nel post partita di Spezia, Piotrha parlato ai microfoni di DAZN. Soddisfatto della sua prestazione, in cui ha anche ritrovato il gol, il centrocampista azzurro ha affermato che questo successo netto è la degna conclusione per la stagione degli azzurri, che ora si godranno un po’ di meritato riposo. Queste le sue parole: Piotr(Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)“contento di aver finito bene econtento del gol che mi mancava da tanto. Chiudiamo in bellezza,molto contento.soddisfatto della prima parte di stagione, mentre nella secondastato un po’ sottotono. Mi rifarò l’anno prossimo“. “Avremmo meritato di più in campionato per lo scudetto ma ci è mancato qualcosa, soprattutto ...

