WhatsApp, abbandonare un gruppo: adesso puoi farlo in modo discreto (Di domenica 22 maggio 2022) Almeno una volta nella vita ci siamo trovati un po’ tutti costretti a dover abbandonare un gruppo WhatsApp. Ma adesso è possibile farlo in modo discreto e non plateale: ecco la novità per tutti gli utenti. Se usi il servizio di messaggistica, probabilmente sei già stato invitato ad entrare almeno in una chat di gruppo. Alcuni di questi sono importanti, mentre altri risultano non solo non necessari, ma spesso anche assillanti. Il problema è che se lasci questi gruppi, tutti gli altri membri verranno avvisati. adesso non è più così. fonte foto: AdobeStockUno degli aspetti più frustranti di chi usa abitualmente WhatsApp è avvisare tutti gli utenti di un gruppo quando decidi di ... Leggi su chenews (Di domenica 22 maggio 2022) Almeno una volta nella vita ci siamo trovati un po’ tutti costretti a doverun. Maè possibileine non plateale: ecco la novità per tutti gli utenti. Se usi il servizio di messaggistica, probabilmente sei già stato invitato ad entrare almeno in una chat di. Alcuni di questi sono importanti, mentre altri risultano non solo non necessari, ma spesso anche assillanti. Il problema è che se lasci questi gruppi, tutti gli altri membri verranno avvisati.non è più così. fonte foto: AdobeStockUno degli aspetti più frustranti di chi usa abitualmenteè avvisare tutti gli utenti di unquando decidi di ...

Advertising

FrignanoNews : Frignano Tecnologia: Come abbandonare i Gruppi WhatsApp, senza farlo sapere e creare scalpore - infoitscienza : WhatsApp: vuoi abbandonare i gruppi in punta di piedi? Finalmente accontentato - infoitscienza : Così potremo abbandonare i gruppi WhatsApp senza far rumore - infoitscienza : Abbandonare in silenzio un gruppo WhatsApp - focusTECHit : Come abbandonare un gruppo WhatsApp in maniera silenziosa - | -