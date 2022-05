(Di domenica 22 maggio 2022) Quarta vittoria stagionale, cosa che permette a Maxdi prendere per la prima volta nel 2022 la leadership del campionato. Un risultato per niente scontato a Barcellona , dove la Ferrari ...

Advertising

Autosprint.it

Quarta vittoria stagionale, cosa che permette a Maxdi prendere per la prima volta nel 2022 la leadership del campionato. Un risultato per niente scontato a Barcellona , dove la Ferrari aveva dettato legge fino al ritiro di Leclerc. Per lui ...Parola del Campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve , chela guida di Maxanche in questo inizio di Mondiale: 'Max ha certamente dimostrato nelle ultime due gare di aver meritato ... Verstappen elogia la Red Bull: "Strategia di nuovo perfetta" Verstappen sfrutta un regalo della Ferrari e uno di Perez e va a vincere il GP di Spagna. Max nuovo leader del Mondiale F1, la Ferrari ora deve rispondere.Il team principal della Red Bull si è detto soddisfatto dell'avvio di stagione di Sergio Perez sottolineando come il messicano si stia esprimendo al meglio al volante di una vettura con meno criticità ...