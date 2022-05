Ultime Notizie – Cagliari in Serie B, Salernitana salva resta in A (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cagliari retrocede in Serie B, la Salernitana si salva e rimane in Serie A. Sono i verdetti delle Ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La Salernitana perde 4-0 in casa contro l’Udinese, che passa all’Arechi con i gol di Deulofeu (6?), Nestorovski (34?), Udogie (52?) e Pereyra (57?). I campani rimangono a 31 punti ma non vengono superati dal Cagliari, che pareggia 0-0 sul campo del retrocesso Venezia e chiude terz’ultimo con 30 punti. In B anche il Genoa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilretrocede inB, lasie rimane inA. Sono i verdetti delledue partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. Laperde 4-0 in casa contro l’Udinese, che passa all’Arechi con i gol di Deulofeu (6?), Nestorovski (34?), Udogie (52?) e Pereyra (57?). I campani rimangono a 31 punti ma non vengono superati dal, che pareggia 0-0 sul campo del retrocesso Venezia e chiude terz’ultimo con 30 punti. In B anche il Genoa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - vinabu : @FabrizioRomano Come tuo fan messicano, spero che tu dia le ultime notizie della squadra che comprerà il crack di @Johanvasquez23 - TuttoSuMilano : STRAGE DI CAPACI, DOMANI IL COMUNE DI MILANO PRESENTE ALLE CELEBRAZIONI NAZIONALI A PALERMO -… - RedazioneDedalo : Messina - Assemblea M5S per progettare il futuro di Torre Faro - MegaleHellas : Dopo i Cinesi anche gli Arabi sono interessati al progetto Eurispes per il porto di Palermo -