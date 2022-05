Ucraina, Zelensky: “Situazione Donbass estremamente difficile” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Situazione nel Donbass è estremamente difficile”, poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno di sabato. “Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria”, ha detto Zelensky. “Nessun attacco russo; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le possibili armi nel Donbas, daranno alla Russia alcun risultato”, ha aggiunto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lanel”, poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso notturno di sabato. “Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria”, ha detto. “Nessun attacco russo; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le possibili armi nel Donbas, daranno alla Russia alcun risultato”, ha aggiunto ...

