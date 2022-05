Teresa De Santis: 'La tv sta cambiando, alla Rai serve una sterzata per stare al passo coi tempi e con il mercato' (Di domenica 22 maggio 2022) 'Ho dovuto dare ragione al mio amico Agostino Saccà che mi diceva: 'il direttore di Rai1 deve durare in carica al massimo due anni perché è una roba che uccide un cavallo' e io che l'ho fatto per un ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) 'Ho dovuto dare ragione al mio amico Agostino Saccà che mi diceva: 'il direttore di Rai1 deve durare in carica al massimo due anni perché è una roba che uccide un cavallo' e io che l'ho fatto per un ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Teresa De Santis: «La tv sta cambiando, alla Rai serve una sterzata per stare al passo coi tempi e con il mercato» https://t.c… - leggoit : Teresa De Santis: «La tv sta cambiando, alla Rai serve una sterzata per stare al passo coi tempi e con il mercato» - paoloigna1 : RT @Raicomspa: 'La semplicità nella narrazione deve essere una qualità capace di tenere in piedi la costruzione del libro e la scelta degl… - RaiLibri : RT @Raicomspa: 'La semplicità nella narrazione deve essere una qualità capace di tenere in piedi la costruzione del libro e la scelta degl… - Raicomspa : 'La semplicità nella narrazione deve essere una qualità capace di tenere in piedi la costruzione del libro e la sc… -