Supplenze graduatorie istituto 2022/24: quando si può nominare, assenze sino a 10 giorni, MAD, potenziamento. FAQ (Di domenica 22 maggio 2022) In caso di assenze temporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto. FAQ L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) In caso ditemporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelledi. FAQ L'articolo .

