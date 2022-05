Spezia-Napoli 0-3 | gol e incidenti sugli spalti

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - DiMarzio : La partita tra @acspezia e @sscnapoli sospesa per 12 minuti: le dinamiche dell'accaduto - Precarioillumi1 : #SerieA #illuminato Sei davvero d'accordo con i voti? Atalanta 5 Bologna 5 Cagliari? Empoli 6.5 Fiorentina 6.5 Gen… - albardagianni : @Antonio05403181 @PresMoratti Spezia Napoli no ? -

e quanti rimpianti per quel fischio dell'arbitro Serra che ha 'cancellato' quello con loa ... a quello di marzo in scivolata sul campo deldi Spalletti o la rete del pareggio sul campo ...... Milan 86 punti; Inter 84;79; Juventus 70; Lazio 64; Roma 63; Fiorentina 62 Atalanta 59; Verona 53; Sassuolo e Torino 50; Bologna 46; Udinese 44; Empoli 41; Sampdoria e36; Salernitana ...La sconfitta casalinga con lo Spezia, a metà gennaio, per quanto viziata da un clamoroso ... Preziose, anzi fondamentali, le vittorie di Napoli e Roma contro la Lazio. Prima del suo avvento, al posto ...Scudetto al Milan. Abraham vuole la Conference League. Spezia-Napoli interrotta per scontri tra tifosi. Delusione Ferrari al Gp di Spagna ROMA - Il Milan batte 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia e ...