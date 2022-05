Serie A, ribaltoni in panchina: almeno 5 squadre cambiano allenatore, Pirlo torna in corsa (Di domenica 22 maggio 2022) La stagione in Serie A è ormai agli sgoccioli, è stato un campionato emozionante per le prime posizioni ma anche la lotta salvezza è stata scoppiettante. Le dirigenze iniziano a muoversi per la prossima stagione e la prima situazione da chiarire sarà quella degli allenatori. Le big avrebbe già deciso per la continuità: Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan, Allegri alla Juventus, Spalletti al Napoli, Mourinho alla Roma e Sarri alla Lazio. Probabile anche la conferma di Gasperini all’Atalanta. Positivo l’incontro tra Italiano e la Fiorentina. Il discorso è, invece, opposto per le squadre di metà e bassa classifica. La sorpresa più grande potrebbe dal Verona: il tecnico Igor Tudor avrebbe deciso di lasciare. E’ in corsa per la panchina del Bologna in caso di addio di Mihajlovic. Il sostituto all’Hellas potrebbe essere ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) La stagione inA è ormai agli sgoccioli, è stato un campionato emozionante per le prime posizioni ma anche la lotta salvezza è stata scoppiettante. Le dirigenze iniziano a muoversi per la prossima stagione e la prima situazione da chiarire sarà quella degli allenatori. Le big avrebbe già deciso per la continuità: Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan, Allegri alla Juventus, Spalletti al Napoli, Mourinho alla Roma e Sarri alla Lazio. Probabile anche la conferma di Gasperini all’Atalanta. Positivo l’incontro tra Italiano e la Fiorentina. Il discorso è, invece, opposto per ledi metà e bassa classifica. La sorpresa più grande potrebbe dal Verona: il tecnico Igor Tudor avrebbe deciso di lasciare. E’ inper ladel Bologna in caso di addio di Mihajlovic. Il sostituto all’Hellas potrebbe essere ...

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - RuggieroMontene : RT @ilfoglio_it: Per vincere questa Serie A l'Inter deve vincere e sperare che il Milan perda. Simone Inzaghi spera che il suo passato da c… - ilfoglio_it : Per vincere questa Serie A l'Inter deve vincere e sperare che il Milan perda. Simone Inzaghi spera che il suo passa… - Piergiulio58 : I campionati decisi all’ultima giornata: pochi ribaltoni dal 5 maggio interista al diluvio di Perugia-… - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter -